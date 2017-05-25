St. Benedict at Auburndale Class of 2017
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The St. Benedict at Auburndale Class of 2017 is Caroline McKenna Allen, Hannah Abbigail Allmon, Anna Katherine Armour, Nicholas Joseph Ashker, Samuel L.M. Austin, Emilee Elizabeth Aversa, Chase Bryson Bailey, Chancellor David Bailey, Kayce Marie Barclay, Tylan Rashad Barr, Bella Lynn Barthalow, Sydney Brooke Barton, Scott Henley Baxter, Jr., Baylor James Bearden, Jordan Robert Bernstein, Michael Anthony Berra, Jack Raymond Bilbao, Ian David Blair, Sydney Diane Bloodworth, Elizabeth Evans Blumenfeld, Jennifer Lea Bond, Cameron Lura Booth, Bradley John Bourgeois, Todd Barker Bowen, Mitchell Lanning Bowlin, Khaise Austin Brice, Catherine Tatiana Brickhill, Micah Lloyd Bridgeforth, Khamyl Allezandre’ Browley, Samuel Emerson Brown, Megan Hope Brown, Christopher Cochran Burnett, Rebekka Lynn Burton, Adam Charles Butler, Abigail Virginia Cambre, Robert Jefferson Campbell, James Daniel Caprio, Ashley Lynn Cardosi, Kamryn Glyn Carpenter, Ricardo Vincent Carrasco, Stella Rena Thompson Cea, Samuel Tipton Childers, Fischer Andrew Clarke, Ashley Briana Coble, Parker Chance Cody, Jacob Sutton Coppedge, Julianne Elizabeth Cordera, Michael James Cox, Courtney Claire Cremerius, Sara Grace Culley, Payton Pryce Cully, Alexandria Breanna Davis, Cole Rayne Dennis, Amber Lynn Dote, Martha Grace Dougherty, Kara Nicole Drago, Julia Elizabeth Dugan, Kenneth James Dunn, Jack Spencer Dyles, Rebecca Ann Elliott, Kyle Andrew Eubanks, Stephanie Maria Evans, Matthew William Faasse, Matthew David Fehrenbacher, Anikka Isabelle Ferro, Veronica Jean Fillion, Alexandra Christine Fletcher, Olivia Quinn Forsythe, Elizabeth Kay Free, Shane David Gaffney, Mary Hannah Garner, Brandon Lee Gibson, Isabella Grace Giddens, Elizabeth Hathaway Goble, Daryn Nicole Gohil, Seth Allan Graham, Abigail Rae Grantham, Lexie Michelle Graves, Avery Alise Graziosi, Lillianna Mae Grisanti, Laura Beth Grissom, Rebecca Ann Gruber, Victoria Daviniti Guffin, Matthew Raphael Padua Guimera, Rachel Lee Hale, Olivia Elizabeth Hall, Jacob Thomas Hamann, Patrick Elliot Hanson, LaurenMichele Harrell, Elizabeth Ann Holliday, John Russell Holloway, Jr., Andrew James Holtwick, Harris Ashley Howard, Samuel Joseph Incardona, Kendall Faith Jackson, Trace Chance Jenkins, Eric Milton Johnson, II, Hayden Alan Jones, Darin Eugene Jones, Kaitlyn Alyssandra Kamp, Samuel Jacob Kaplan, Julia Alexandria Kersting, Rachel Marie King, Alyssa Marie Lim Kintanar, Mariam Marie Kraker, Jacob Daniel Lafferty, Myah Victoria LeFlore, Sarah Katherine Littlejohn, Annie Isabel Longoria, Spencer Dominique Lucas, Maggie Paige Luther, Tan Le Minh Mai, Catherine Claire May, Colleen Elizabeth May, Caitlin O’Kelley McCrory, John Patrick McElwain, Molly Michelle McHughes, Larry Angelo McLaurin, Dalton Kenneth Meeker, Hannah Elise Milburn, Austin Kyle Miller, Trevor Christian Miller, John James Mitchell, Stephen Lawrence Monisit, Kayla Marie Morris, Megan Renee Morrison, Jessica Nicole Morrison, Kacey Diane Munchow, Benjamin Paul Murphy, Halee Nicole Myers, William Joseph Nabors, Abigail Louise Nathan, Kourtnei Linette Neely, Michael Aristhchus Neely, Mary Anna Neitzke, Lauren Renee Neuhoff, Conner Alan Nichols, Noah Gabriel Nichols, Liza Delaney Nolan, Erin Marie O’Brien, Mary Rose Ornosky, Nikesh Divyen Patel, Maribeth Katherine Peevy, Kathryn Shelton Perry, Samuel Richard Peterson, Dale Louis Pollet, III, Robert Logan Prather, Rebecca Jean Raburn, Collin Reece Raburn, Lauren Elizabeth Rainwater, Alexandra Lea Replogle, Spencer Christian Ridgway, Jacob Allen Ripberger, Luis Gerardo Romero, Chandler Leigh Rosas, Jessica Taylor Rozman, Hattie Alexis Ruleman, Ivan Jacob Scheidhauer, Sarah Marie Schobel, Anna Rose Schuman, Amelia Carol Shannon, Connor Trey Sheeks, Jordan McKenzie Skorupa, McKenna Camille Smith, Malia Grace Sorce, Allison Kiernan Sorette, Emily Marie Sosnowski, Olivia Ann Stewart, Jonah Michael Strickland, Jade Elizabeth Sully, Grace Elizabeth Sweat, Kristin Mae Alcantara Talens, Brittany Elizabeth Tant, Kaitlyn Grace Taylor, Ashton Marie Tennyson, Grace Ann Thompson, Joshua Linton Thornton, Natalie Lourdes Tipton, Camille Elizabeth Trice, Meghan Louise Tuttle, Lily Ferguson Uebelacker, Daniel Stephen Vailes, Nicholas Lee Vandeven, Jareth Ian Vandiveer, Whitney Elizabeth Waits-Easley, Karen Nicole Wallis, Faye Callan Ward, Sarah Elizabeth Webster, Breauna Makayla White, William Thomas Whittenberg, Ashley Elizabeth Wieties, Matthew Howard Williams, Jacob Hayes Williamson, Alexandria Danielle Wilson, Austin Edwards Wise, Dylan Joseph Wynn, Raymond Andrew Wynne and Shijie Zhao.
[…] SBA Class of 2017 […]