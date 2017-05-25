Briarcrest Christian School Class of 2017
RELATED STORIES
The Briarcrest Christian School Class of 2017 includes Wesley Edward Abington, Marianne Ashford Agee, Taegan Mackenzie Allen, Jack Callahan Anderson, Ryan Jarrett Anderson, Callie Marie Anderton, Courtney Renea Artzer, Ethan Chase Barrow, William Elijah Graham Barto, James Patrick Basse, Christian Blaine Bast, Jeremy Christian Beloate, Coby Ross Bennett, Marley Elizabeth Bennett, Kendall Bryce Bolding, Randall Bryce Booker, Jake Dylan Boone, Grace Marlene Bosworth, Battle Daughdrill Boyd, Makenzie Faith Bradford, Kingsley Elizabeth Branham, Kylee Anne Bright, Jarnysa Leleah Brown, David Duane Caldwell, Camryn Elise Cassidy, Brianna Nicole Chambers, Nicholas Howell Cheney, Megan Michelle Cheng, Helen Maisen Conley, Manuel Alejandro Contreras, Jake Ryan Cox, Tallulah Kenedee Cummings, Katherine Beatrice Davis, Tylar Alexis Dean, Omar Hajrudin Dedovic, Rachael Savannah Donati, Harold Luke Drumwright, Kaitlin Olivia Echols, Harrison Joseph Eller, Charles Gregory Elliott, Julianna Christine Ellis, Josiah Lee Fahhoum, Robert Duval Farnsworth, Robert Hugh Fisher, Nadia Foster, Elizabeth Hawley French, Danielle Chunyan Gallo, Elena Dian Gentleman, Grant Hargraves Gentry, William Curtis Gentry, Christian Alan Hammond, Baylor Webb Harrington, John Leonard Harrington, Christian Owens Harrison, Griffin Alexander Hawkins, Eliot Nixon Holland, Nat B. Hooker, Olivia Susanne Hooten, Carley Grace Howell, Brenton Yong Hu, Parker Graham Hubbard, Tristan Neill Hube, Ashley Nicole Hunt, Morgan Bailey Hunt, Caleb James Hydrick, Aaron Michael Jones, Brendan Robert Jones, Karma Breuna Jones, Morgan Elizabeth Jones, Mary Katherine Keough, Lindsay Clark Lane, Dayton Terrance Leach, Natalie Marie Leopold, Abigail Lynn Lollar, Addie Leigh Macy McDaniel, Jared Alan McDaniel, Dylan Edward McGee, Piper Tally Millar, Katherine Ann Mohler, Alexa Marie Morgan, Madisen Brooke Morris, Mason Ray Moseley, Thomas Ryan Moss, Lucian Clark Murdock, Brett JD Newman, Kevin Lawson Nutt, Morgan Olivia O’Neal, Zachary Michael Parrish, Lindi Shea Perkins, Andrew Scot Pierce, Joseph Eldridge Piper, Jake Tyler Powers, Bailey Grace Purkey, Rishab Rai, Abigayle Kennis Ramey, Rachel Eleanor Robertson, Damarjae Marques Robinson, Bailee Jordan Ross, Peyton Caroline Sessions, Jacqueline Savannah Shell, Parker Conrad Sherrill, Kayla Marie Slater, Benjamin Clayton Smith, Sydney Sutton Sparks, Clay Thomas Stewart, Kendal Mackenzie Strand, Jarred Paul Sullivan, Allison Elaine Szulewski, Jacob Caylor Szulewski, Destiny Mariah Taylor, William Todd Taylor, Daniel Paul Tell, Ian Fulumanu Tiatia, Zachary Matthew Towne, Katherine Musette Vaiden, Christian Javier Vasquez, Spencer Brownlee Vaughn, Bryce Jacob Warren, Nolan Andrew Weeks, Amanda Rose Williams, Jessica Kaelyn Williams, Allison Lehmann Willingham, Callie Elizabeth Wilmore, Theodore Benjamin Wilson, Kamryn Marie Wong, Ariana Elise Wright, Cameron Joel Wright and Madison Ann Ybarra.
[…] Briarcrest Class of 2017 […]
[…] Briarcrest Class of 2017 […]