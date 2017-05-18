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St. Agnes Academy Class of 2017

St. Agnes Academy Class of 2017

Courtesy photo (click to enlarge).

The St. Agnes Class of 2017 is Ella Anderson, Tucker Andreini, Maria Ayerdis, Mary Ayotte, Kate Baker, Breana Bardos, Emily Barnes, Cason Berkenstock, Destini Berry, Julia Beyer, Kwinci Britt, Catherine Broughton, Caroline Buck, Ashton Bunch, Hayley Bunch, Elizabeth Burgess, Madisyn Cates, Eliza Chance, Macy Chapman, Aidan Connell, Caroline Conrad, Corinn Davis, Kaitlin Davis, Anna Jane DiMeglio, Elizabeth Elrod, Susana Escobedo, Alexandria Ferrante, Katyon Foulks, Olivia Fox, Leesa Gavin , Danielle Geronimo, Maddie Gonzales, Hannah Goodfellow, Sophie Goodfellow, Kate Goodman, Madeline Gray, Callon Green, Anette Guzman, Kellyn Griffin, Katherine Harris, Abby Heck, Emma Heiter, Cemera Hemphill, Jacque Hirt, Jammie Igadna, Emma John, Maddie Jolly, Isabella Kardoush, Karlen Kardoush, Larie Kaye, Mary Kathryn Kelley, Katie Kosar, Meagan McConnell, Julie McGlaughlin, Maegan Moore, Ellie Nobert, Halle Novarese, Hallie O’Bannon, Caroline O’Looney, Brenna Pepke, Lydia Perschka, Katie Posey, Allison Raney, Cailyn Ratliff, Sarah Ray, Meghan Reid, Anderson Roe, Gabe Rye, Karen Sanchez, Mary Grace Satterfield, Maggie Schneider, Abigail Schubert, Hannah Scruggs, Alexis Seward, Hannah Shelton, Rachel Siano, Nicole Simon, Isabells Spiotta, Elisabeth Stockley, Chandlor Stroud, Erin Taylor, Lauren Valdes, Hannah Walker, Amelia Wigley, Brianna Williams, Becca Williams and Hadyn Wilson.

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